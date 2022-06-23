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Компания Nike покинет российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LALO VAZQUEZ / Attribution-ShareAlike License

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike анонсировал окончательный уход из России, сообщается на официальном российском сайте компании.

«Компания Nike Inc приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщается на главной странице сайта.

Компания приостановила онлайн-продажи в России еще в начале марта из-за невозможности гарантировать доставку товаров российским покупателям, однако нефранчайзинговые магазины Nike продолжили работу.

Всего на территории России работало 116 монобрендовых магазинов компании. С марта по май число монобрендовых магазинов Nike в России сократилось с 116 до 56.

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Экономика #Торговля
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