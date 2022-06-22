Певец Пьер Нарцисс умер в Москве

Звезда проекта «Фабрика звезд» Пьер Нарцисс известный по песне «Шоколадный заяц» умер во время операции от остановки сердца.

Дочь артиста Каролина-Кристель Калачева в социальных сетях рассказала, что ее 45-летнему отцу проводили операцию на почках, но она закончилась неудачно, и сердце музыканта не выдержало.

При этом издание Super со ссылкой на бывшую супругу артиста Валерию Калачеву рассказало о последних частях жизни Нарцисса. Она разговаривала с ним незадолго до операции.

«Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию. Он сказал: «Лера, я поеду на гемодиализ сейчас». За него болело все отделение. Я спросила: «Ты когда будешь доступен?» Он ответил: «Как станет лучше, я напишу», — цитирует издание экс-супругу.

В свою очередь Газета.ру отмечает, что в реанимацию Пьер Нарцисс попал, когда у него началась подагра.

Дочь музыканта опубликовала трогательный пост об отце на своих страницах в социальных сетях.

«Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо — и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него», — написала она.