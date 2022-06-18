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Европе предрекли «энергетическое самоубийство»

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Европа санкциями против России совершает «энергетическое самоубийство», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума.

По оценке Сечина, в результаты антироссийских санкций Европа уже снизила свой экономический потенциал и допустила прямые потери для инвесторов. В частности, она стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.

Тем самым Евросоюз утратил шансы стать конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США, полагает глава «Роснефти». Уровень конкурентоспособности европейских производителей упал.

Евросоюз в начале июня ввел эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов морским путем. Эмбарго не коснулось сырой нефти, которая поставляется в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1% — в основном за счет роста цен на энергоносители. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 7,5%.

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Sergej86

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А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили