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Министр и депутат поспорили о пересадке чиновников на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Государство могло бы взять на себя риски бизнеса, чтобы обеспечить спрос, например, пересадить чиновников на автомобили Lada, заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. С ним поспорил депутат Госдумы Андрей Макаров.

По словам Силуанова, государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять риски реализации товаров по «типу офсетных контрактов».

«Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», — цитирует министра РБК.

После этого глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил уточнить: государство будет финансировать и готово нести риски по производству товаров или принимает риски и по их реализации и готово купить товары, если они окажутся никому не нужны.

«Не государство будет покупать подушки безопасности для «Лады». Государство обеспечит работу предприятия, так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу», — ответил Силуанов.

На это Макаров вновь задал вопрос, не придется ли платить за такую «Ладу» обычным людям «по повышенной цене», а не бюджету.

«Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал Силуанов. Однако Макаров сразу на это отметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность».

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