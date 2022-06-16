Министр и депутат поспорили о пересадке чиновников на Lada

Государство могло бы взять на себя риски бизнеса, чтобы обеспечить спрос, например, пересадить чиновников на автомобили Lada, заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. С ним поспорил депутат Госдумы Андрей Макаров.

По словам Силуанова, государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять риски реализации товаров по «типу офсетных контрактов».

«Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», — цитирует министра РБК.

После этого глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил уточнить: государство будет финансировать и готово нести риски по производству товаров или принимает риски и по их реализации и готово купить товары, если они окажутся никому не нужны.

«Не государство будет покупать подушки безопасности для «Лады». Государство обеспечит работу предприятия, так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу», — ответил Силуанов.

На это Макаров вновь задал вопрос, не придется ли платить за такую «Ладу» обычным людям «по повышенной цене», а не бюджету.

«Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал Силуанов. Однако Макаров сразу на это отметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность».