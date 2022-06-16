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Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной команды на сезон-2022/23, в котором спортсмены не смогут участвовать в международных стартах из-за санкций.

Состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23 выглядит так:

Женщины

Основной состав: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Мужчины

Основной состав: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов.

Пары

Основной состав: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Карина Акопова / Никита Рахманин.

Резерв: Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.

Танцы на льду

Основной состав: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Аннабель Морозова / Дэвид Нарижный, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.

Резерв: Софья Тютюнина / Андрей Багин, Елизавета Шанаева / Александр Шустицкий.

«Насколько я знаю, распределение мест происходит по результатам чемпионата России. Петросян и Муравьева были выше Хромых, так что тут все логично. Самарин был выше Игнатова (на чемпионате России), так что почему должно быть по-другому? Все закономерно», — прокомментировала «Газете.Ru» фигуристка Катарина Гербольдт состав сборной.

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