Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной команды на сезон-2022/23, в котором спортсмены не смогут участвовать в международных стартах из-за санкций.
Состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23 выглядит так:
Женщины
Основной состав: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Резерв: Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.
Мужчины
Основной состав: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Резерв: Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов.
Пары
Основной состав: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Карина Акопова / Никита Рахманин.
Резерв: Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.
Танцы на льду
Основной состав: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Аннабель Морозова / Дэвид Нарижный, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.
Резерв: Софья Тютюнина / Андрей Багин, Елизавета Шанаева / Александр Шустицкий.
«Насколько я знаю, распределение мест происходит по результатам чемпионата России. Петросян и Муравьева были выше Хромых, так что тут все логично. Самарин был выше Игнатова (на чемпионате России), так что почему должно быть по-другому? Все закономерно», — прокомментировала «Газете.Ru» фигуристка Катарина Гербольдт состав сборной.