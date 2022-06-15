Прекращена поддержка Internet Explorer

Microsoft с 15 июня 2022 года окончательно прекращает поддержку своего легендарного фирменного браузера Internet Explorer, сообщается в официальном блоге компании.



При этом некоторые версии операционной системы Windows эта мера не затронет — в частности, браузер останется рабочим для версии Windows 10 LTSC. Microsoft объяснила свое решение в отношении Internet Explorer его «устареванием».

Отмечается, что основные функции браузера перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge, который в частности обеспечивает поддержку устаревших и современных веб-сайтов и приложений.

Internet Explorer появился в 1995 году и стал одним из главных символов Microsoft. Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась еще в 2015 году, и основным браузером для новых изданий Windows стал Microsoft Edge, однако поддержка Internet Explorer продолжалась.