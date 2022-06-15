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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Прекращена поддержка Internet Explorer

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft с 15 июня 2022 года окончательно прекращает поддержку своего легендарного фирменного браузера Internet Explorer, сообщается в официальном блоге компании.

При этом некоторые версии операционной системы Windows эта мера не затронет — в частности, браузер останется рабочим для версии Windows 10 LTSC. Microsoft объяснила свое решение в отношении Internet Explorer его «устареванием».

Отмечается, что основные функции браузера перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge, который в частности обеспечивает поддержку устаревших и современных веб-сайтов и приложений.

Internet Explorer появился в 1995 году и стал одним из главных символов Microsoft. Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась еще в 2015 году, и основным браузером для новых изданий Windows стал Microsoft Edge, однако поддержка Internet Explorer продолжалась.

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Топ комментариев

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!