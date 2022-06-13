Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

Международный совет футбольных ассоциаций утвердил на постоянной основе правило, разрешающее использовать пять замен в одном матче. Действовать оно начнет с 1 июня.

Правило касается как международных, так и национальных соревнований, сообщает пресс-служба организации. При этом совет решил сохранить правило, позволяющее проводить замены в три слота, а также в перерыве.

Число запасных игроков в заявке команды на игру может быть увеличено с 12 до 15 футболистов. Кроме того, продлевается действие правила вынужденной замены в случае, если у футболиста заподозрили сотрясение мозга.

Из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года в европейских чемпионатах и на международных турнирах разрешили пять замен вместо трех. Таким образом, временное правило стало постоянным.