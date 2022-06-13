НАВЕРХ

Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Фото: © «Российский футбольный союз»

Международный совет футбольных ассоциаций утвердил на постоянной основе правило, разрешающее использовать пять замен в одном матче. Действовать оно начнет с 1 июня.

Правило касается как международных, так и национальных соревнований, сообщает пресс-служба организации. При этом совет решил сохранить правило, позволяющее проводить замены в три слота, а также в перерыве.

Число запасных игроков в заявке команды на игру может быть увеличено с 12 до 15 футболистов. Кроме того, продлевается действие правила вынужденной замены в случае, если у футболиста заподозрили сотрясение мозга.

Из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года в европейских чемпионатах и на международных турнирах разрешили пять замен вместо трех. Таким образом, временное правило стало постоянным.

Еще по теме
Ваноли ушел из «Спартака»
Назван самый дорогой футболист мира
Украина лишилась чемпионата мира по футболу из‑за автогола
Футбольный клуб «Анжи» лишился профессионального статуса
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин сохранил особые меры предосторожности из-за коронавируса
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
Windows научилась отправлять на карантин зараженные ПК
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
96
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
94
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
54
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
53
Украина получит немецкое тяжелое вооружение