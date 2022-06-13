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Windows научилась отправлять на карантин зараженные ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft представила новую функцию, призванную защитить компьютеры на основе операционной системы Windows. Теперь встроенное антивирусное решение Microsoft Defender будет отправлять зараженные ПК на карантин.

Фирменный антивирус будет блокировать все входящие и исходящие сообщения от взломанного устройства с Windows. Таким образом, это исключит дальнейшее распространение зловредной программы, пишет TechRadar.

Функция получила название Microsoft Defender for Endpoint. После того, как устройство будет изолировано, корпоративная платформа безопасности пометит зараженный ПК для дальнейшего «исцеления» силами администраторов.

При этом новая функция работает только на базе Windows 10 и Windows Server 2019 с установленными обновлениями и работающей программой Microsoft Defender.

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orangeraven

А вы, уважаемый, обещали, кажется, победоносное наступление ВСУ в июне-июле... Вы сами то в это верите?...

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Disobedient

Не оккупация, а освобождение! Не пиши больше глупости свои, оккупировала их нацистская хунта в 14 году,...

orangeraven

Хм... Я вас за язык не тянул... До встречи в августе!