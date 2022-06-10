Ваноли ушел из «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак» и итальянский тренер команды Паоло Ваноли объявили о прекращении сотрудничества.

«По ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака", Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост», — сообщается на сайте клуба. Помощники главного тренера также покидают красно-белых.

49-летний Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в Кубке России — первой для клуба за 19 лет. В Премьер-лиге красно-белые заняли 10 место.

Ваноли известен по работе в тренерских штабах «Челси», «Интера» и сборной Италии. Работа со «Спартаком» стала первой самостоятельной как для главного тренера.