Apple представила новую iOS 16

Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 16 на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022.

iOS 16 получила новый экран блокировки — теперь пользователи могут выбирать дизайн часов, цвета установленной фотографии, а также устанавливать на экран различные виджеты, включая анимированные.

Уведомления в iOS 16 будут появляться в нижней части экрана блокировки. Также в ОС появились «живые» уведомления, которые позволят следить за разными процессами в режиме реального времени без открытия самого приложения.

Сервис для обмена сообщениями iMessage получил новую функцию, благодаря которой можно редактировать и отменять уже отправленные сообщения. Также пользователи смогут пометить переписку как непрочитанную.

Операционная система получила новую функцию «Проверка безопасности». Теперь владелец устройства сможет управлять доступом к приложениям и паролями, а также получать данные о том, у кого есть пароли и личная информация о пользователе.

Операционная система iOS 16 доступна владельцам iPhone 8 и смартфонам новее. Бета-версия для разработчиков доступна с 6 июня, основной релиз ожидается осенью 2022 года.