Томск отпразднует 418‑летие

Томск отпразднует свое 418-летие во вторник на Новособорной площади, жителей ждут бесплатные экскурсии, квесты и викторины, концерты, сообщает мэрия города.

Согласно Уставу Томска, День города отмечается 7 июня. Именно в этот день в 1604 году на берегу реки Томь высадились казаки – создатели томского острога. 7 октября того же года они основали Томск.

В 14.00 торжество начнется с поднятия флага и выступления детских коллективов. Затем на сцену выйдут творческие коллективы организаций национально-культурных автономий и исполнители авторской песни.

Также на площади будут работать тематические площадки. Томичи и гости города смогут принять участие в бесплатных экскурсиях, а дети проверят свои знания о Томске в викторинах и квестах. На площадке перед зданием СФТИ томичам будет представлена выставка ретро-автомобилей с большой интерактивной программой.

Вечерняя программа начнется с выступлений Джаз-оркестра «ТГУ-62» и известных томских исполнителей, на сцену выйдут популярная в Томске кавер-группа Hitsterz, а также знаменитая команда «ЮДИ». Финальную песню споют Cheh & Raga.