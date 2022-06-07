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Томск отпразднует 418‑летие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томск отпразднует свое 418-летие во вторник на Новособорной площади, жителей ждут бесплатные экскурсии, квесты и викторины, концерты, сообщает мэрия города.

Согласно Уставу Томска, День города отмечается 7 июня. Именно в этот день в 1604 году на берегу реки Томь высадились казаки – создатели томского острога. 7 октября того же года они основали Томск.

В 14.00 торжество начнется с поднятия флага и выступления детских коллективов. Затем на сцену выйдут творческие коллективы организаций национально-культурных автономий и исполнители авторской песни.

Также на площади будут работать тематические площадки. Томичи и гости города смогут принять участие в бесплатных экскурсиях, а дети проверят свои знания о Томске в викторинах и квестах. На площадке перед зданием СФТИ томичам будет представлена выставка ретро-автомобилей с большой интерактивной программой.

Вечерняя программа начнется с выступлений Джаз-оркестра «ТГУ-62» и известных томских исполнителей, на сцену выйдут популярная в Томске кавер-группа Hitsterz, а также знаменитая команда «ЮДИ». Финальную песню споют Cheh & Raga.

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