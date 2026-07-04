НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Рекордная жара сохранится в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
378 0
Жара в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Аномально жаркая погода сохранится в регионах Западной Сибири в первой декаде июля, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Ближайшие несколько дней в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Алтайском крае прогнозируют в среднем до +30 градусов с кратковременными дождями. Жаркая погода с температурами, превышающими среднемноголетние значения на 2-5 градусов, будет удерживаться первые 10 дней июля.

Июнь 2026 года стал самым жарким для юга Западной Сибири за весь период официальных наблюдений. Прежний рекорд был в июне 2012 года, но теперь он побит в среднем на 0,5-2 градуса, сообщили синоптики.

Преобладающая температура воздуха в течение месяца в ночные часы составляла 12-17 градусов, днем 25-32 градуса.

В Новосибирске температура составила плюс 22,6 градуса, предыдущий рекорд плюс 21,8 градуса. В городе всего второй раз за период наблюдений выпало восемь миллиметров осадков, что составляет менее 20 % от нормы.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Небо над Венесуэлой окрасилось в кроваво-красный цвет. ВИДЕО
Эйфелева башня вытянулась из-за аномальной жары
Что означают проценты дождя в прогнозе погоды
Жара 2026 года: как Эль-Ниньо меняет погоду на планете
смотреть все
Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ
Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева
Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети
Новую серию «Дома Дракона» рекордно оценили
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

Tanatholog

Опять людей за дураков держат.На что цена выше, на то и спрос сильнее упал.Цены растут, доходы-нет. Вот...

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

andrei703333

Мало кого в Москве интересует Иркутск, думаешь просто так сюда кобзева поставили губером