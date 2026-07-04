Рекордная жара сохранится в Сибири

Аномально жаркая погода сохранится в регионах Западной Сибири в первой декаде июля, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Ближайшие несколько дней в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Алтайском крае прогнозируют в среднем до +30 градусов с кратковременными дождями. Жаркая погода с температурами, превышающими среднемноголетние значения на 2-5 градусов, будет удерживаться первые 10 дней июля.

Июнь 2026 года стал самым жарким для юга Западной Сибири за весь период официальных наблюдений. Прежний рекорд был в июне 2012 года, но теперь он побит в среднем на 0,5-2 градуса, сообщили синоптики.

Преобладающая температура воздуха в течение месяца в ночные часы составляла 12-17 градусов, днем 25-32 градуса.

В Новосибирске температура составила плюс 22,6 градуса, предыдущий рекорд плюс 21,8 градуса. В городе всего второй раз за период наблюдений выпало восемь миллиметров осадков, что составляет менее 20 % от нормы.