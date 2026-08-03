Дороги Алтая вошли в десятку худших в России

Дороги Алтайского края и Республики Алтай вошли десятку худших в стране, следует из анализа, подготовленного РИА Новости.

Регионы в рейтинге РИА Новости ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года.

Республика Алтай заняла 78 место в рейтинге, где присутствуют 85 регионов, Алтайский край — 77 место. В обоих субъектах нормативам соответствуют 39% дорог.

Среди сибирских регионов в общем рейтинге Тува занимает 74 место (43,1%), Иркутская область — 62 место (47%), Омская область — 60 место (47,1%), Забайкальский край — 56 место (48%), Бурятия — 55 место (48,7%), Новосибирская область — 50 место (51,6%). Томская область — 39 место (57,5%) Хакасия — 27 место (62,8%), Красноярский край — 21 место (64,5%). Лучшие дороги в Сибири в Кемеровской области — 12 место по стране (71%).

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования.

Архангельская область Волгоградская область Кировская область Марий Эл Магаданская область Амурская область Чувашия Республика Алтай Алтайский край Ярославская область

Только в Москве дороги отвечают нормативам на 100%. В тройку регионов с лучшими дорогами входят Челябинская область и Ингушетия.