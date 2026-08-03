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Дороги Алтая вошли в десятку худших в России

Источник:
Sibnet.ru
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Дороги в России
Фото: © Sibnet.ru

Дороги Алтайского края и Республики Алтай вошли десятку худших в стране, следует из анализа, подготовленного РИА Новости.

Регионы в рейтинге РИА Новости ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года.

Республика Алтай заняла 78 место в рейтинге, где присутствуют 85 регионов, Алтайский край — 77 место. В обоих субъектах нормативам соответствуют 39% дорог.

Среди сибирских регионов в общем рейтинге Тува занимает 74 место (43,1%), Иркутская область — 62 место (47%), Омская область — 60 место (47,1%), Забайкальский край — 56 место (48%), Бурятия — 55 место (48,7%), Новосибирская область — 50 место (51,6%). Томская область — 39 место (57,5%) Хакасия — 27 место (62,8%), Красноярский край — 21 место (64,5%). Лучшие дороги в Сибири в Кемеровской области — 12 место по стране (71%).

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования.

Топ-10 регионов с худшими дорогами
  1. Архангельская область
  2. Волгоградская область
  3. Кировская область
  4. Марий Эл
  5. Магаданская область
  6. Амурская область
  7. Чувашия
  8. Республика Алтай
  9. Алтайский край
  10. Ярославская область

Только в Москве дороги отвечают нормативам на 100%. В тройку регионов с лучшими дорогами входят Челябинская область и Ингушетия.

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Экономика #Транспорт и дороги #Алтайский край #Республика Алтай #Новосибирск #Кузбасс
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