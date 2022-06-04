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Россия разработала «идеальное» оптоволокно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты холдинга «Швабе» представили опытный образец кварцевого оптоволокна с улучшенными характеристиками, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Инновационное оптоволокно предназначено для скоростной передачи данных, а также устойчиво к вибрациям и загрязнениям разъемов, что делает возможным его применение в системах связи воздушного, морского и железнодорожного транспорта.

Основное отличие разработки — двукратно увеличенный диаметр сердцевины и специальный градиентный профиль показателя преломления, благодаря которым обеспечивается высокая надежность передачи данных без потери пропускной способности.

В числе преимуществ нового оптоволокна также малый вес, удобство монтажа, невосприимчивость к электромагнитным помехам, увеличенная полоса пропускания, отмечается в сообщении.

Пилотная партия оптоволокна в ходе успешных тестов продемонстрировала способность передавать данные со скоростью 10 Гбит в секунду. В ближайшее время планируется наладить серийный выпуск новинки.

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Топ комментариев

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?