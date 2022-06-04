Россия разработала «идеальное» оптоволокно

Специалисты холдинга «Швабе» представили опытный образец кварцевого оптоволокна с улучшенными характеристиками, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Инновационное оптоволокно предназначено для скоростной передачи данных, а также устойчиво к вибрациям и загрязнениям разъемов, что делает возможным его применение в системах связи воздушного, морского и железнодорожного транспорта.

Основное отличие разработки — двукратно увеличенный диаметр сердцевины и специальный градиентный профиль показателя преломления, благодаря которым обеспечивается высокая надежность передачи данных без потери пропускной способности.

В числе преимуществ нового оптоволокна также малый вес, удобство монтажа, невосприимчивость к электромагнитным помехам, увеличенная полоса пропускания, отмечается в сообщении.

Пилотная партия оптоволокна в ходе успешных тестов продемонстрировала способность передавать данные со скоростью 10 Гбит в секунду. В ближайшее время планируется наладить серийный выпуск новинки.