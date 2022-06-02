Представлен «голографический» формат изображений

Компания Looking Glass представила новый голографический формат изображения, использующий 3D-эффект. Его особенность в том, что такие изображения можно получить из обычных фото, а затем встроить в любую веб-страницу.

«Голограммы» используют десятки плоских изображений с разных ракурсов, превращая их в трехмерные фото. Такое изображение можно крутить с помощью мыши, рассматривая с разных сторон.

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Заявлена поддержка движков Unity, Unreal Engine и 3D-редактора Blender. В ближайшее время планируется добавить поддержку C4D, Zbrush, Procreate, nerfies и мобильного портретного режима.

Новый формат не требует специальных дисплеев, он может работать на обычных мониторах. На специальном сайте уже есть несколько примеров таких изображений.