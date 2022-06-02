Сборная Украины выиграла у Шотландии и оказалась в шаге от ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу вышла в финал стыкового турнира Чемпионата мира 2022 года, обыграв команду Шотландии.

В составе украинской команды мячи забили Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (49) и Артем Добвик (90+5). Гол шотландцев записал на свой счет Каллум Макгрегор (79).

За выход в финальную часть чемпионата мира украинская команда сыграет со сборной Уэльса. Встреча состоится 5 июня.

Из-за ситуации на Украине стыковые матчи сборной были перенесены. В других стыковых турнирах финалы прошли еще 29 марта. Польша победила Швецию, а Португалия — Северную Македонию. Сборную России отстранили от участия.

Победитель противостояния Уэльс — Украина окажется в группе B вместе со сборными Англии, Ирана и США. Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.