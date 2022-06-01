Wink представил киноновинки июня

Видеосервис Wink покажет в июне премьеры, которые помогут настроиться на отдых и научат ценить каждый момент.

Откроет ряд премьер семейная комедия «Артек. Большое путешествие». В этой истории четверо ребят приезжают на смену в знаменитый лагерь «Артек» и по волшебству переносятся на 30 лет назад. Фильм появится в Wink с 4 июня.

Фантастическая комедия «Все и сразу» о китаянке, которая путешествует по альтернативным реальностям, выйдет 8 июня.

12 июня пользователи Wink увидят сразу две премьеры — якутскую социальную драму «Нелегал» и «Отряд "Призрак"» с Брюсом Уиллисом в роли антигероя.

Во второй половине месяца выйдет отечественный сериал «Киллер». Главный герой — бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) — выбирает криминальную профессию не по своей воле. Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, он выходит на свободу и намерен поквитаться с тем, кто его подставил. Премьера «Киллера» — 15 июня.

21 июня выйдет американский боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном в роли профессионального киллера и Моникой Беллуччи в роли преступной бизнес-леди.

В конце июля (25 марта) зрителей видеосервиса ждут сказочные премьеры. Мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» показывает классическую историю с другого ракурса.