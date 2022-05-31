НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Южная Осетия приостановила референдум о вхождении в Россию

Источник:
ТАСС
329 0
Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой, соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Одержавший победу на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС сообщил, что референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.

Гаглоев своим указом постановил утвердить персональный состав делегации Южной Осетии для проведения консультаций с Россией.

Бибилов заявил 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Референдум о присоединении к России был назначен на 17 июля.

Еще по теме
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Порошенко покинул Украину с третьей попытки
Байден показал возмущенным американцам неуместный жест
Порошенко попросил Зеленского выпустить его за пределы Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
RuStore и NashStore: в чем отличия?
Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит
Обсуждение (0)
Картина дня
США отказались от поставки Украине ракет для ударов по России
Евросоюз отключит Сбербанк от SWIFT
Россия отключила Нидерланды от газа за неуплату
Южная Осетия приостановила референдум о вхождении в Россию
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...