Южная Осетия приостановила референдум о вхождении в Россию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой, соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Одержавший победу на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС сообщил, что референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.

Гаглоев своим указом постановил утвердить персональный состав делегации Южной Осетии для проведения консультаций с Россией.

Бибилов заявил 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Референдум о присоединении к России был назначен на 17 июля.