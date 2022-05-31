Южная Осетия приостановила референдум о вхождении в Россию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой, соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Одержавший победу на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС сообщил, что референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.
Гаглоев своим указом постановил утвердить персональный состав делегации Южной Осетии для проведения консультаций с Россией.
Бибилов заявил 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Референдум о присоединении к России был назначен на 17 июля.
nicollaich«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...
AlhazredСамоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют
AlhazredТаких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.
-Керя-Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...