Росреестр протестирует нейросеть для регистрации сделок

Росреестр приступил к тестированию нейросети, которая могла бы упростить работу сотрудников при регистрации сделок, сообщила замруководителя ведомства Елена Мартынова. При этом пока каждое пятое решение нейросети ошибочно.

«Процессы должны быть быстрыми и эффективными, но процент ошибок должен быть минимален. У нейросети 80% решений принимаются правильно, нам нужно 100%», — цитирует Мартынову «Интерфакс».

Ведомство в настоящее время работает над переходом на полностью электронное взаимодействие с застройщиками, а также автоматизацией ряда процедур. Однако основная задача Росреестра — обеспечение гарантий прав граждан на собственность.

Мартынова подчеркнула, что в случае ошибок, допущенных технологиями при регистрации сделок, не ясно, кто будет нести ответственность, поэтому внедрение цифровых методов требует особой внимательности.