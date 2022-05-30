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Росреестр протестирует нейросеть для регистрации сделок

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: ССЦ ИВМиМГ СО РАН / CC BY 4.0

Росреестр приступил к тестированию нейросети, которая могла бы упростить работу сотрудников при регистрации сделок, сообщила замруководителя ведомства Елена Мартынова. При этом пока каждое пятое решение нейросети ошибочно.

«Процессы должны быть быстрыми и эффективными, но процент ошибок должен быть минимален. У нейросети 80% решений принимаются правильно, нам нужно 100%», — цитирует Мартынову «Интерфакс».

Ведомство в настоящее время работает над переходом на полностью электронное взаимодействие с застройщиками, а также автоматизацией ряда процедур. Однако основная задача Росреестра — обеспечение гарантий прав граждан на собственность.

Мартынова подчеркнула, что в случае ошибок, допущенных технологиями при регистрации сделок, не ясно, кто будет нести ответственность, поэтому внедрение цифровых методов требует особой внимательности.

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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.