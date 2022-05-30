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«Эстетичные» туалеты установят на Ольхоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Алексей Курлов

«Очень эстетичные» туалеты установят на острове Ольхон на Байкале в туристическим местах, сообщил директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

«Мы разработали проект быстровозводимых и очень эстетичных туалетов, которые будем устанавливать на озере Сухое, по северу и югу острова Ольхон, по Большой Байкальской тропе. В тех точках, где останавливаются туристы. Запрошены коммерческие предложения по антивандальным перевозимым туалетам, с рукомойником и автоматическим смывом. Планируем в этом году их около пяти штук приобрести и установить на КБЖД», — сказал Рамазанов.

По его словам, их хотелось бы закупить больше, но стоимость за последние пару месяцев взлетела значительно.

На острове Ольхон, который полностью находится в границах национального парка, максимально на четыре существующих маршрутах могут находиться 2,5 – 2, 8 тысячи человек в сутки. А количество койко-мест – около 5 тысяч мест.

Тема: Туризм в Сибири
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Сибирь #Бурятия #Иркутск #Туризм
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