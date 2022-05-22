Windows 11 получит поисковую строку прямо на рабочем столе

Тестовая версия Windows 11 для разработчиков получила экспериментальную функцию поисковую строку на рабочем столе, позволяющую начать поиск в интернете не открывая браузер.

В канале для разработчиков Dev Channel появилась новая сборка Windows 11 25120. В ней Microsoft испытывает элементы интерактивного рабочего стола, первым из них станет поисковая строка, сообщается в официальном блоге компании.

«Мы рады узнать ваши отзывы об этой модели взаимодействия, поэтому, пожалуйста, используйте Центр обратной связи, чтобы предоставить отзывы, если вы получите этот эксперимент», — сообщается в блоге Microsoft. Отмечается, что новая опция доступна не всем пользователям.

Нововведения Dev Channel довольно часто появляются для тестирования и не попадают в итоговую версию Windows 11. Это связано с тем, что компания проводит опросы и не применяет новшества встретившие большое количество негатива среди тестеров.

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