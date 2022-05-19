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NashStore будет поддерживать Visa и Mastercard

Источник:
Sibnet.ru
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Страница загрузки NashStore
Фото: © Sibnet.ru

Российский маркетплейс NashStore увеличит количество игр и приложений и внедрит собственную платежную систему, позволяющую пользователям совершать покупки с помощью карт Visa и MasterСard.

«Готовимся к тому, что в ближайшее время разработчики начнут интегрировать нашу платежную систему и россияне смогут расплачиваться в NashStore картами Visa и MasterСard российских банков», — сообщил Игромании директор по проектам компании-разработчика NashStore АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Зыков рассказал, что представители NashStore ведут переговоры с игровыми студиями и в скором времени список доступных приложений станет больше. Команда сервисов ожидает появления на маркетплейсе всех крупных игроков индустрии.

NashStore начал работать 16 мая. Сервис позиционирует себя как независимый, устойчивый к санкциям аналог Google Play. Стать пользователем маркетплейса можно, воспользовавшись простой инструкцией.

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