Отшельница Агафья Лыкова позвала в гости известного журналиста, имя которого не раскрывается, сообщил в соцсетях директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Удалось навестить Агафью Карповну Лыкову. У нее все хорошо, время весенних работ. В ближайшее время на подмогу приедет ее давний знакомый-известный журналист, имя не называю, дабы не поднимать ажиотаж, за которого она лично попросила меня», — написал Непомнящий.

Он также добавил, что у Агафьи родились козочка и козлик от разных коз. Часть коз у отшельницы забрали, так как она не успевает за всеми приглядывать.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.