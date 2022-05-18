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Агафья Лыкова позвала в гости известного журналиста

Источник:
Sibnet.ru
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Отшельница Агафья Лыкова позвала в гости известного журналиста, имя которого не раскрывается, сообщил в соцсетях директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Удалось навестить Агафью Карповну Лыкову. У нее все хорошо, время весенних работ. В ближайшее время на подмогу приедет ее давний знакомый-известный журналист, имя не называю, дабы не поднимать ажиотаж, за которого она лично попросила меня», — написал Непомнящий.

Он также добавил, что у Агафьи родились козочка и козлик от разных коз. Часть коз у отшельницы забрали, так как она не успевает за всеми приглядывать.

 Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.

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