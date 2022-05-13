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Chrome для Android перестал обновляться в России

Источник:
Sibnet.ru
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Google Chrome для Android перестал обновляться через магазин приложений Google Play у российских пользователей. Обновление браузера для iOS происходит без проблем. 

При загрузке обновления Google Play выдает ошибку «Не удалось установить приложение», она встречается на разных устройствах с разными версиями операционной системы. Советы по устранению неполадок от Google в данной ситуации не помогают.

Официального комментария от Google не поступило. Пользователи смартфонов Apple в России по-прежнему могут обновлять Google Chrome и устанавливать его актуальные версии.

Фото: © Sibnet.ru

Google Play 6 мая запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения. Это ограничение коснулось и софта, требующего регулярную подписку.

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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

urbasik

Теперь пора брать оплату технологиями и заводами с полным циклом на нашей территории.

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши