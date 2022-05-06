Редактор скриншотов появится в Google Chrome. С его помощью можно будет редактировать снимки экрана, рисовать на них и добавлять текстовые комментарии.

Пользователи Reddit обнаружили в Chrome Cannary встроенный редактор изображений, предназначенный для использования при создании скриншотов в браузере.

Редактор позволяет обрезать (кадрировать) снимок экрана, выделить нужные области, рисовать разными цветами произвольные и геометрические фигуры. Присутствует возможность добавления текста на картинку, можно использовать 22 цвета, шесть вариантов начертания и различную ориентацию.

Чтобы активировать редактор скриншотов в Chrome Canary, необходимо принять настройки «chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots» и «chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots-edit» — эти url нужно ввести в адресной строке браузера и выбрать «Включено» в появившемся окне.

Чтобы вызвать редактор скриншотов, нужно выбрать пункт «Изменить» после создания снимка экрана в меню «Поделиться».

Текущая версия Chrome Canary тестирует нововведения для Chrome 103, поэтому новую функцию можно ожидать в широком доступе в ближайшее время с новыми обновлениями браузера.