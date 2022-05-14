Как приготовить диетический шашлык?

Может ли быть полезным или даже диетическим мясо, приготовленное на огне? Все зависит от того, насколько это мясо жирное и как оно замариновано.

«Шашлык тем вреднее, чем больше жира в мясе. Я говорю о видимой жировой прослойке, а не о внутреннем составе мяса. Жирность шашлыка не зависит от того, какое это мясо: свинина, говядина или баранина. Внутреннюю жирность мяса оценить сложнее, однако видимую часть жира можно удалить из любого куска», — сказала «Роскачеству» диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева.

Считается, что жирный шашлык тяжелее усваивается. Если расположить виды мяса по содержанию насыщенных жирных кислот, то на первом месте окажется баранина, потом говядина и свинина.

#Дача Как не пересушить шашлык на мангале

Диетолог Центра семейной медицины «Здравица» Анастасия Кияница советует готовить диетический шашлык из нежирного мяса — курица, кролик, индейка, говядина, телятина. Любители рыбы могут использовать ее филе. Если готовить шашлык из свинины, баранины, то обрезать весь видимый жир.

Держать мясо на огне дольше, чтобы избавиться от жира, не стоит. Подгоревший шашлык гораздо вреднее жирного. А даже немного передержанная на огне курицу станет сухой.

Проверять готовность шашлыка лучше, надрезая его ножом. Если выступил прозрачный сок, пора снимать с огня. У непрожаренного куска жидкость будет красноватой.

Порция готового шашлыка, по словам врача, должна быть не более 150-200 граммов на человека. Поскольку главный секрет похудения — разумное количество еды. Любые излишества превращаются в лишние килограммы.

Диетический шашлык можно мариновать в сухом вине, винном или яблочном уксусе, кефире, лимонном соке и соевом соусе с добавлением репчатого лука, соли и перца, зелени по вкусу.

Специалисты советуют употреблять шашлык с овощами. Это может быть обычный салат из помидоров и огурцов, заправленный растительным маслом.

Также к шашлыку не стоит добавлять жирные соусы — майонез, кетчуп и другие с «длинными» составами очень калорийны. Лучше заменить их обычным томатным соком.

Рецепты маринадов для диетических шашлыков

Маринады подойдут для куриного мяса, особенно филе бедра, индейки, нежирной свинины.

Кефирный маринад

Ингредиенты:

500 миллилитров кефира любой жирности;

500 граммов репчатого лука;

2–3 зубчика чеснока;

3 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

приправа для курицы — по вкусу;

1 пучок петрушки.

Приготовление:

Покрошить лук кольцами и измельчить чеснок. Добавить к мясу (курица, индейка) лук, чеснок, масло, соль, приправу, кефир и крупно нарезанную петрушку и перемешать. Мариновать около 1 часа.

Маринад с киви

Ингредиенты:

500 граммов репчатого лука;

4–5 киви;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Измельчить лук и киви блендером. Добавить к ним соль, перец и перемешать. Мариновать курицу не больше 1 часа.

Маринад с йогуртом

Ингредиенты:

120 миллилитров греческого йогурта или сметаны;

Нарезанная петрушка — 1/4 стакана;

Молотая паприка — 2 чайной ложки;

Нарезанный чеснок — 2 чайной ложки.

Приготовление:

Соединить греческий йогурт (нежирную сметану), нарезанную петрушку, паприку, немного кайенского перца, чеснока и соли.

Маринад на минеральной воде

Ингредиенты:

500 граммов репчатого лука;

1 литр газированной минеральной воды;

1 столовая ложка растительного масла;

1,5 столовой ложки приправы для шашлыка;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу;

5 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Нарезать лук кольцами и выложить на мясо. Добавить масло, специи и и чеснок, перемешать. Залить мясо минералкой и оставить мариноваться на 1-2 часа.

Томатный маринад

Ингредиенты:

500 граммов репчатого лука;

1 столовая ложка приправы для шашлыка;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу;

3–5 зубчиков чеснока;

1,5 литра томатного сока.

Приготовление:

Добавить к мясу нарезанный кольцами лук, специи и измельченный чеснок. Залить томатным соком, накрыть емкость с мясом крышкой и оставить мариноваться.