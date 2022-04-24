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Рублев вышел в финал турнира в Белграде и сыграет с Джоковичем

Источник:
ТАСС
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина. В финальном матче в воскресенье Рублев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«У Рублева будут шансы на титул, если будет стабильно лететь первая подача. У него есть шансы обыграть Джоковича. Но для этого Андрею нужно сыграть в свой лучший теннис», — сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, на счету россиянина десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

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