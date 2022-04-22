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«Google Сообщения» уличили в разрядке и перегреве смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в руках
Фото: Paul Hanaoka / Unsplash License

Стандартное приложение «Сообщения» из-за ошибки приводит к разрядке и перегреву смартфонов. Причина в том, что программа оставляет камеру работающей после отправки снимков.

Меню вложений «Google Сообщений» имеет средство для быстрого создания и отправки фото. После его использования приложение может оставить камеру активной, а это приводит к повышенному расходу заряда и нагреву смартфона, сообщает 9to5Google. Выход из «Сообщений» не помогает, так как камера продолжает работать в фоне.

Пользователь Reddit u/CozyMicrobe подтвердил это небольшим исследованием. После отправки вложения с помощью камеры и выхода из приложения, пиктограмма активности режима съемки в его смартфоне на Android 12 не исчезла, что свидетельствует о продолжении его работы.

Google пока не прокомментировал проблему. В качестве временного решения можно отключить использование камеры приложением «Сообщения». Для этого долгим касанием на ярлыке нужно вызвать контекстное меню, выбрать «О приложении», «Разрешения», «Камера» и установить маркер в положение «Запретить».

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