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Россиянам вернули доступ к Photoshop

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Adobe разрешила клиентам из России продлевать лицензии на свои программы в случае, если они были приобретены до введения санкций, сообщает пресс-служба Softline, официального партнера Adobe в России.

«Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов», — отмечается в сообщении.

Adobe владеет лицензиями на такие программы, как фоторедактор Photoshop, видеоредактор Premiere Pro, графический редактор Lightroom и другие. Также компания владеет облачными сервисами Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.

Компания официально прекратила продажи в России после начала военной спецоперации на Украине. На тот момент представитель Adobe сообщил, что российские клиенты не смогут продлить ранее оформленные подписки на софт.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

Алекс555

Скольким странам помогали.Конечно Донетск нам близки очень и надо было раньше при Яцинюке. А взять другие...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)