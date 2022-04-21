Россиянам вернули доступ к Photoshop

Компания Adobe разрешила клиентам из России продлевать лицензии на свои программы в случае, если они были приобретены до введения санкций, сообщает пресс-служба Softline, официального партнера Adobe в России.

«Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов», — отмечается в сообщении.

Adobe владеет лицензиями на такие программы, как фоторедактор Photoshop, видеоредактор Premiere Pro, графический редактор Lightroom и другие. Также компания владеет облачными сервисами Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.

Компания официально прекратила продажи в России после начала военной спецоперации на Украине. На тот момент представитель Adobe сообщил, что российские клиенты не смогут продлить ранее оформленные подписки на софт.