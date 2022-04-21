Google запретит приложения для записи звонков на Android

Google с 11 мая запретит приложения для записи звонков. Изменения не коснутся только встроенных в некоторые модели смартфонов средств записи.

Google изменил политику Play Store таким образом, чтобы запретить приложениям доступ к голосовым вызовам и исключить возможность их записи, сообщает Android Authority.

Начиная с Android 10 запись звонков была заблокирована по умолчанию и разработчики прибегли к хитрости — они получали доступ к специальным возможностям операционной системы и активировали диктофон через нее. Новая политика запрещает использовать этот функционал ОС.

Изменения вступят в силу 11 мая и коснутся только сторонних приложений, размещаемых в Google Play. Смартфоны, имеющие предустановленную возможность записи вызовов, например, Google Pixel и Xiaomi, оснащенные Mi Dialer, сохранят эту функцию.

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Google борется с записью вызовов ради обеспечения конфиденциальности и безопасности. Сторонний софт, как правило, получает слишком много разрешений и имеет возможность передавать записи третьим лицам.