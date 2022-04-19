Компания SAP свернет бизнес в России

Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и прекратит поддержку и обслуживание локальных продуктов, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду»,— говорится в сообщении разработчика.

SAP в начале марта сообщила о приостановке заключения новых контрактов в России, но заверяла, что продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств.

Уточняется, что данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компании, не попавшие под санкции, могут выбрать: удалять свои данные или переносить их в центр обработки данных за пределами России.

Системы SAP — это софт для планирования корпоративных ресурсов, его использует почти вся российская промышленность, энергетика, транспорт, другие отрасли. Так, среди крупных клиентов SAP в России — «Газпром», РЖД, «Росатом».