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Компания SAP свернет бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marc_Smith / Attribution License

Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и прекратит поддержку и обслуживание локальных продуктов, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду»,— говорится в сообщении разработчика.

SAP в начале марта сообщила о приостановке заключения новых контрактов в России, но заверяла, что продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств.

Уточняется, что данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компании, не попавшие под санкции, могут выбрать: удалять свои данные или переносить их в центр обработки данных за пределами России.

Системы SAP — это софт для планирования корпоративных ресурсов, его использует почти вся российская промышленность, энергетика, транспорт, другие отрасли. Так, среди крупных клиентов SAP в России — «Газпром», РЖД, «Росатом».

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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.