Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Флориде» переиграть «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив новый клубный рекорд.

Россиянин превзошел клубное достижение вратаря Роберто Луонго по количеству побед в сезоне, одержав 36-ю победу в сезоне. Ранее в истории клуба лучшим результатом для вратаря были 35 побед, одержанных Луонго.

Встреча американской и канадской команд завершилась со счетом 6:1. У победителей отличились Джонатан Юбердо, Густав Форслинг, Мэйсон Марчмент и Максим Мамин. У гостей шайбу забросил Николай Элерс.

«Если честно, я узнал об этом только после игры. Мне дали шайбу и сказали, что у меня рекорд. Но это рекорд команды. Он не мой, а всей команды, как команда мы очень сильны», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.