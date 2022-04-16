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Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rhys A. / CC BY 2.0

Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Флориде» переиграть «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив новый клубный рекорд.

Россиянин превзошел клубное достижение вратаря Роберто Луонго по количеству побед в сезоне, одержав 36-ю победу в сезоне. Ранее в истории клуба лучшим результатом для вратаря были 35 побед, одержанных Луонго.

Встреча американской и канадской команд завершилась со счетом 6:1. У победителей отличились Джонатан Юбердо, Густав Форслинг, Мэйсон Марчмент и Максим Мамин. У гостей шайбу забросил Николай Элерс.

«Если честно, я узнал об этом только после игры. Мне дали шайбу и сказали, что у меня рекорд. Но это рекорд команды. Он не мой, а всей команды, как команда мы очень сильны», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

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