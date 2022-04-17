Голосовой помощник от «Сбербанка» появился в «2ГИС»

Голосовые помощники «Салют» от «Сбербанка» появились в бета-версии «2ГИС» на Android. С их помощью можно построить маршрут или найти организацию на карте.

Штатный голосовой ввод Android и iOS девайсов оказался неспособен нормально решить задачу, сообщается в блоге «2ГИС». Если пользователи при голосовом вводе начинали эмоционально реагировать на распознание речи или давать дополнительные комментарии, то система заходила в тупик и не могла адекватно воспринять команду.

Голосовой помощник «Салют» имеет готовое решение для Android, способное распознавать эмоции пользователей, отсекать излишние уточнения и не путать, например, улицу Сакко и Ванцетти с сакэ. При этом «Салют» принимает во внимание полезные уточнения, например, просьбу указать точку на углу или у фонтана. Аналогичный функционал для iOS находится в разработке.

В будущем «2ГИС» совместно со SberDevices планируют улучшить распознавание голоса в шумной городской среде, лучше работать с пользователями, имеющими особенности дикции, научить программу разговаривать голосами популярных артистов и вести беседы о пробках.

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