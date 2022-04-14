Xiaomi представила умный вентилятор

Xiaomi представила напольный умный вентилятор MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan. При работе он контролирует температуру и влажность и корректирует свою мощность на основе этих данных.

Вентилятор создает поток со скоростью 6,5 м/с и способен рециркулировать до 29 кубометров за минуту, сообщает Mireal. С такой мощностью дальность подачи воздуха составляет 16 метров, а на его циркуляцию по всей квартире уходит несколько минут.

Mijia Smart DC имеет датчики температуры и влажности. В интеллектуальном режиме работы он способен корректировать скорость лопастей и поворот головки, чтобы достигать нужных показателей воздуха в помещении. По достижении заданных параметров, вентилятор переходит в спящий режим и может активироваться вновь при необходимости.

Интеграция Mijia Smart DC в умный дом Xiaomi позволяет связать его с другими климатическими приборами. Например, осушителем воздуха, увлажнителями, кондиционерами или системой отопления.

Релиз вентилятора состоялся 13 апреля на платформе Youpin. Стоимость на этапе сбора средств составляет 67 долларов. При выходе Mijia Smart DC в розничную продажу она повысится до 78 долларов.