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Xiaomi представила умный вентилятор

Источник:
Sibnet.ru
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Умный напольный вентилятор Mijia Smart DC
Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила напольный умный вентилятор MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan. При работе он контролирует температуру и влажность и корректирует свою мощность на основе этих данных.

Вентилятор создает поток со скоростью 6,5 м/с и способен рециркулировать до 29 кубометров за минуту, сообщает Mireal. С такой мощностью дальность подачи воздуха составляет 16 метров, а на его циркуляцию по всей квартире уходит несколько минут.

Mijia Smart DC имеет датчики температуры и влажности. В интеллектуальном режиме работы он способен корректировать скорость лопастей и поворот головки, чтобы достигать нужных показателей воздуха в помещении. По достижении заданных параметров, вентилятор переходит в спящий режим и может активироваться вновь при необходимости.

Интеграция Mijia Smart DC в умный дом Xiaomi позволяет связать его с другими климатическими приборами. Например, осушителем воздуха, увлажнителями, кондиционерами или системой отопления. 

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Релиз вентилятора состоялся 13 апреля на платформе Youpin. Стоимость на этапе сбора средств составляет 67 долларов. При выходе Mijia Smart DC в розничную продажу она повысится до 78 долларов.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?