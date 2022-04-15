Первый медвытрезвитель откроется в Новосибирске

Первый в Новосибирской области медвытрезвитель откроют к концу года в областном центре, сообщила на заседании комитета Заксобрания министр труда и соцразвития Елена Бахарева.

«Сейчас мы берем плановую мощность на 20 коек. Соответственно, работу начнем к концу этого года», — сказала Бахарева.

Полномочия по обслуживанию учреждения областные власти рассчитывают в течение года передать на уровень муниципалитета. Пьяные и наркоманы старше 18 лет будут находиться там бесплатно. Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджетных средств.

Предварительный бюджет на этот год в пределах 15 миллионов рублей с учетом фонда оплаты труда, учетом необходимых расходных материалов и учетом аренды, отметила Бахарева.

«Человек туда помещается с его согласия — это мы будем выстраивать взаимодействие с МВД — на естественное вытрезвление. Если человек себя почувствует в какой-то момент не очень хорошо, мы вызываем бригаду скорой медицинской помощи, но это не исключает того, что какая-то доврачебная помощь ему будет оказана теми медработниками, которые будут в этой организации», — сказала Бахарева.