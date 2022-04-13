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Microsoft Edge сможет мгновенно отключать все расширения

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft тестирует возможность отключения всех расширений браузера Edge одной кнопкой. Это полезно на сайтах, где дополнения мешают корректной работе, например, на банковских ресурсах, или при возникновении неполадок.

В тестовой сборке Microsoft Edge Canary появилась кнопка отключения всех расширений, сообщает Neowin. При нажатии она деактивирует все дополнения. Включить их обратно можно одним кликом.

Браузер автоматически проверяет страницы на совместимость и оповещает пользователя при обнаружении чувствительных к расширениям сайтов. Для таких ресурсов можно настроить автоматическое отключение дополнений, чтобы не деактивировать их каждый раз вручную.

Отключение и включение всех расширений Edge
Фото: © Microsoft

Настройка находится на стадии тестирования и доступна не всем пользователям Microsoft Edge Canary. О сроках полноценного релиза не сообщается.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

jeryakob

- подсудимый, вы признаете ,что убили своих мать и отца?-да- ну и кто же вы после этого?-сирота

GammiPluh

Вы Украинцы странные, вы очевидным вещам не верите... иди смотри свой урк.тв, что ты тут то делаешь?...

saxat

Да уже и не один Кадыров об этом . Это уже факт. И видео есть и фото и репортажи.. Тот же Сладков в телеграм...