Microsoft Edge сможет мгновенно отключать все расширения

Microsoft тестирует возможность отключения всех расширений браузера Edge одной кнопкой. Это полезно на сайтах, где дополнения мешают корректной работе, например, на банковских ресурсах, или при возникновении неполадок.

В тестовой сборке Microsoft Edge Canary появилась кнопка отключения всех расширений, сообщает Neowin. При нажатии она деактивирует все дополнения. Включить их обратно можно одним кликом.

Браузер автоматически проверяет страницы на совместимость и оповещает пользователя при обнаружении чувствительных к расширениям сайтов. Для таких ресурсов можно настроить автоматическое отключение дополнений, чтобы не деактивировать их каждый раз вручную.

Настройка находится на стадии тестирования и доступна не всем пользователям Microsoft Edge Canary. О сроках полноценного релиза не сообщается.