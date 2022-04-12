Представлен складной смартфон Vivo X Fold

Компания Vivo представила свой первый складной смартфон X Fold. Аппарат получил два дисплея по технологии OLED с частотой разрешения 120 Гц.

Внутренний экран — гибкий, диагональю 8,03 дюйма и разрешением 2160x1916 пикселей, тогда как внешний представляет собой более привычный образец диагональю 6,53 дюйма. Разработчики уверяют, что смартфон выдерживает 300 тысяч циклов складывания и раскладывания.

Vivo X Fold базируется на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и оснащен аккумуляторной батарей емкостью 4600 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт.

Аппарат имеет сразу два сканера отпечатков пальцев — один размещен под наружным экраном, а другой под внутренним. Vivo X Fold работает под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом OriginOS.

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN5, также есть модуль с 48-мегапиксельным датчиком, модуль с 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX663 и портретным объективом, 8-мегапиксельный перископный модуль с оптической стабилизацией изображения.

Что касается цены, то за минимальную комплектацию с 256 ГБ постоянной памяти производитель просит 1415 долларов. Топовая конфигурация обойдется в 1570 долларов. Официальные продажи новинки стартуют 15 апреля.