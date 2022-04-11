Microsoft перестанет поддерживать некоторые версии Windows 10

Поддержка Windows 10 версии 1909 и четырех выпусков 20H2 истекает 10 мая 2022 года. Эти сборки операционной системы перестанут получать обновления безопасности, а служба поддержки при обращении порекомендует обновиться до актуальной версии.

«10 мая 2022 года завершится обслуживание выпусков Windows 10 Home и Pro версии 20H2 и всех выпусков Windows 10 версии 1909. Обновление для системы безопасности от 10 мая 2022 года является последним обновлением, доступным для этих версий», — сообщается на сайте Microsoft.

Чтобы продолжить обслуживание, нужно обновить систему до актуальной версии 21H2 или перейти на Windows 11. На некоторых устройствах обновление Windows 10 будет инициировано автоматически.

В случае, если пользователи устаревающих версий Windows 10 не получили соответствующего уведомления от системы, им рекомендуется самостоятельно проверить его наличие в «Центре обновлений Windows».

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