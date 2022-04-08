Карты Google станут проверять время работы организаций

Искусственный интеллект самостоятельно определит неточности в графиках работы организаций в Google Maps и предложит более корректные данные на основе собственных прогнозов.

Google работает над автоматизацией обновления Google Maps, сообщается в официальном блоге. Если искусственный интеллект определит, что заведение посещается вне указанного рабочего графика, то он автоматически исправит данные на карте на более подходящие.

Наличие посетителей система определяет по данным уже работающего сервиса популярности, показывающего в какое время в заведениях ажиотаж. При установке нового графика работы искусственный интеллект учтет время работы остальных филиалов (если они есть) и соседних организаций, а в ее карточке на Google Maps появится сообщение о корректировке.

Дополнительно Google протестирует похожую систему для корректировки данных об ограничении скорости. Если она заметит, что автомобили движутся со скоростью, отличной от данных на карте, то запросит у пользователей, проезжающих по ней, фотографии знаков, регулирующих движение.