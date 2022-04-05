НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

Google «удалил» сайт Минобороны РФ

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: © Google

Ссылки на официальный сайт российского Министерства обороны исчезли из результатов выдачи поисковика Google.

Вместо него пользователям предлагаются ссылки на аккаунты в соцсетях и статью в «Википедии». Официально компания никак не комментировала такое изменение работы поискового алгоритма для российских пользователей.

Кроме этого, Google скрыл и другие сайты государственных ведомств России. В частности, в настоящее время невозможно через поиск найти сайт МВД, Минюста, правительства, порталы госзакупок и «Госуслуг».

После начала спецоперации на Украине сайт Минобороны РФ подвергся нескольким хакерским атакам. В частности, хакеры Anonymous заявляли о взломе сайта и похищении персональных данных сотрудников, однако позднее военное ведомство опровергло сообщение.

Тема: Военная операция на Украине
Русской культуре предложили исчезнуть
Песков высказался о врагах народа, Урганте и VPN
Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя
Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как создать невидимую папку в Windows
30.03.22, 02:47
3596
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
5244
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
3956
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
1921
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
6286
1
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
8140
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
7412
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
10753
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
11519
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
9614
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

jeryakob

вокруг путина его дружбаны. песковы, дерепаски, усмановы и прочая. а мы уж вокруг его друзей наверно....

mosquito__2010

Смит поступил как мужчина. А все эти ..ошники из диснейлендов пускай берут к себе на работу трансгендеров...