Google «удалил» сайт Минобороны РФ

Ссылки на официальный сайт российского Министерства обороны исчезли из результатов выдачи поисковика Google.

Вместо него пользователям предлагаются ссылки на аккаунты в соцсетях и статью в «Википедии». Официально компания никак не комментировала такое изменение работы поискового алгоритма для российских пользователей.

Кроме этого, Google скрыл и другие сайты государственных ведомств России. В частности, в настоящее время невозможно через поиск найти сайт МВД, Минюста, правительства, порталы госзакупок и «Госуслуг».

После начала спецоперации на Украине сайт Минобороны РФ подвергся нескольким хакерским атакам. В частности, хакеры Anonymous заявляли о взломе сайта и похищении персональных данных сотрудников, однако позднее военное ведомство опровергло сообщение.