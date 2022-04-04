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Массовые мероприятия разрешили в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Проведение массовых мероприятий разрешили в Республике Алтай из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19. Их проведение было запрещено с 2020 года из-за пандемии, сообщили власти региона.

«Оперштаб принял решение о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий в Республике Алтай. Тем не менее, определенные ограничения сохраняются. В частности, продолжает действовать обязательный масочный режим», – говорится в сообщении.

Ранее регион отменил обязательное предъявление QR-кодов в общественных местах, снял ограничение на загрузку залов в кино и театрах.

С начала пандемии в регионе, где проживает порядка 220 тыс. человек, заболели 33 851 человек, выздоровели 30 108 пациентов, умерли – 648.

Тема: Коронакризис
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Сибирь #Республика Алтай #Досуг #Новости COVID19
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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

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