Массовые мероприятия разрешили в Республике Алтай

Проведение массовых мероприятий разрешили в Республике Алтай из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19. Их проведение было запрещено с 2020 года из-за пандемии, сообщили власти региона.

«Оперштаб принял решение о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий в Республике Алтай. Тем не менее, определенные ограничения сохраняются. В частности, продолжает действовать обязательный масочный режим», – говорится в сообщении.

Ранее регион отменил обязательное предъявление QR-кодов в общественных местах, снял ограничение на загрузку залов в кино и театрах.

С начала пандемии в регионе, где проживает порядка 220 тыс. человек, заболели 33 851 человек, выздоровели 30 108 пациентов, умерли – 648.