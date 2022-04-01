Плей-офф КХЛ: расписание матчей финала

Финальное противостояние ждет ЦСКА и СКА в Западной конференции и «Трактор» с «Металлургом» на Востоке. Победители конференций сразятся за главную награду чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина.
Игры полуфинала плей-офф КХЛ стартуют в субботу, 2 апреля. Матчи
конференций будут чередоваться, каждый день — одна игра. Соперники в серии
играют до четырех побед, максимальное число матчей — семь.
Финал Западной конференции
СКА-ЦСКА: 2 апреля в 17.00 (мкс)
СКА-ЦСКА: 4 апреля в 19.30 (мск)
ЦСКА-СКА: 6 апреля в 19.00 (мск)
ЦСКА-СКА: 8 апреля в 19.30 (мск)
СКА-ЦСКА: 10 апреля
ЦСКА-СКА: 12 апреля
СКА-ЦСКА: 14 апреля
Финал Восточной конференции
«Металлург»-«Трактор»: 3 апреля в 15.00 (мск)
«Металлург»-«Трактор»: 5 апреля в 17.00 (мск)
«Трактор»-«Металлург»: 7 апреля в 17.00 (мск)
«Трактор»-«Металлург»: 9 апреля в 15.00 (мск)
«Металлург»-«Трактор»: 11 апреля
«Трактор»-«Металлург»: 13 апреля
«Металлург»-«Трактор»: 15 апреля
Главный приз турнира КХЛ Кубок Гагарина разыгрывают с сезона
2008/2009. Среди участников финала плей-офф текущего сезона ни разу не забирал
трофей только «Трактор». Дважды Кубок Гагарина забирали «Металлург» и СКА, один
раз чемпионами становился ЦСКА.
История встреч
СКА и ЦСКА последний раз сражались в финале Запада в сезоне
2018/2019. Тогда команды использовали все игры серии, в седьмой игре ЦСКА
обыграл СКА со счетом 3:1.
«Трактор» и «Металлург» еще ни разу не встречались в финале конференции. В сезоне 2009/2010 уральское дерби состоялось в 1/8 финала турнира. Тогда сильнее оказались магнитогорцы.
Denis CENTRКазалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...
Алекс555Проспали охрана. Так могут и бомбу проспать подальше и серьёзней. И не пишут ушли спокойно или сбили....
creА что по этому поводу говорят военные?Может в Белгороде это опять человеческий фактор?Украина не берёт...
urbasikНадо еще водные промысловые акватории вернуть от Норвегии.Которые господин Медведев им подарил..Так займись...