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Плей-офф КХЛ: расписание матчей финала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Металлург»
Финальное противостояние ждет ЦСКА и СКА в Западной конференции и «Трактор» с «Металлургом» на Востоке. Победители конференций сразятся за главную награду чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина.

Игры полуфинала плей-офф КХЛ стартуют в субботу, 2 апреля. Матчи конференций будут чередоваться, каждый день — одна игра. Соперники в серии играют до четырех побед, максимальное число матчей — семь.

Финал Западной конференции

СКА-ЦСКА: 2 апреля в 17.00 (мкс)
СКА-ЦСКА: 4 апреля в 19.30 (мск)
ЦСКА-СКА: 6 апреля в 19.00 (мск)
ЦСКА-СКА: 8 апреля в 19.30 (мск)
СКА-ЦСКА: 10 апреля
ЦСКА-СКА: 12 апреля
СКА-ЦСКА: 14 апреля

Финал Восточной конференции

«Металлург»-«Трактор»: 3 апреля в 15.00 (мск)
«Металлург»-«Трактор»: 5 апреля в 17.00 (мск)
«Трактор»-«Металлург»: 7 апреля в 17.00 (мск)
«Трактор»-«Металлург»: 9 апреля в 15.00 (мск)
«Металлург»-«Трактор»: 11 апреля
«Трактор»-«Металлург»: 13 апреля
«Металлург»-«Трактор»: 15 апреля

Главный приз турнира КХЛ Кубок Гагарина разыгрывают с сезона 2008/2009. Среди участников финала плей-офф текущего сезона ни разу не забирал трофей только «Трактор». Дважды Кубок Гагарина забирали «Металлург» и СКА, один раз чемпионами становился ЦСКА.

История встреч

СКА и ЦСКА последний раз сражались в финале Запада в сезоне 2018/2019. Тогда команды использовали все игры серии, в седьмой игре ЦСКА обыграл СКА со счетом 3:1.

«Трактор» и «Металлург» еще ни разу не встречались в финале конференции. В сезоне 2009/2010 уральское дерби состоялось в 1/8 финала турнира. Тогда сильнее оказались магнитогорцы.

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