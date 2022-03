Объявлены все победители премии «Оскар-2022»

Американская киноакадемия объявила всех победителей 94-й премии «Оскар». Награда вручалась за заслуги в области кинематографа за 2021 год и прошла 27 марта в США.

Обладателем главного приза стал фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Наибольшее количество наград получила картина «Дюна» Дени Вильнева — у ленты шесть золотых статуэток.

Список победителей:

Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Лучшая операторская работа — Грег Фрейзер («Дюна»)

Лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»

Лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»)

Лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Лучшая актриса второго плана — Ариана де Бос («Вестсайдская история»)

Лучший актер второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)

Лучший международный фильм — «Сядь за руль моей машины»

Лучший мультфильм — «Энканто»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «The windshield wiper»

Лучший короткометражный фильм — «The long goodbye»

Лучший короткометражный документальный фильм — «The Queen of basketball»

Лучший документальный фильм — «Summer of soul»

Лучший монтаж — «Дюна»

Лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»

Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»

Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»

Лучший дизайн костюмов — «Круэлла»

Лучший саундтрек — «Дюна»

Лучшая песня — «Не время умирать» («No Time to Die»)

Лучший звук — «Дюна»

Церемония вручения «Оскара» в 2022 году не обошлась без происшествий. Во время объявления номинации «Лучший документальный фильм» ведущий Крисс Рок неудачно пошутил про жену Уилла Смита. Актер вышел на сцену и ударил Рока.

Также на церемонии впервые присудили народный «Оскар». Зрители с помощью голосования в Сети признали лучшим фильмом «Армию мертвецов» Зака Снайдера.