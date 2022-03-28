Объявлены все победители премии «Оскар-2022»

Американская киноакадемия объявила всех победителей 94-й премии «Оскар». Награда вручалась за заслуги в области кинематографа за 2021 год и прошла 27 марта в США.
Обладателем главного приза стал фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Наибольшее количество наград получила картина «Дюна» Дени Вильнева — у ленты шесть золотых статуэток.
Список победителей:
Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Лучшая операторская работа — Грег Фрейзер («Дюна»)
Лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»
Лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»)
Лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Лучшая актриса второго плана — Ариана де Бос («Вестсайдская история»)
Лучший актер второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
Лучший международный фильм — «Сядь за руль моей машины»
Лучший мультфильм — «Энканто»
Лучший короткометражный анимационный фильм — «The windshield wiper»
Лучший короткометражный фильм — «The long goodbye»
Лучший короткометражный документальный фильм — «The Queen of basketball»
Лучший документальный фильм — «Summer of soul»
Лучший монтаж — «Дюна»
Лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»
Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»
Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»
Лучший дизайн костюмов — «Круэлла»
Лучший саундтрек — «Дюна»
Лучшая песня — «Не время умирать» («No Time to Die»)
Лучший звук — «Дюна»
Церемония вручения «Оскара» в 2022 году не обошлась без происшествий. Во время объявления номинации «Лучший документальный фильм» ведущий Крисс Рок неудачно пошутил про жену Уилла Смита. Актер вышел на сцену и ударил Рока.
Также на церемонии впервые присудили народный «Оскар». Зрители с помощью голосования в Сети признали лучшим фильмом «Армию мертвецов» Зака Снайдера.
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