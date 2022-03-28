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Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главный «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей»

Комедийно-драматический фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную награду «Оскара» — победу в номинации «Лучший фильм».

Действие фильма разворачивается штате Массачусетс. Там живет семья глухих и ведет рыболовный бизнес. Главная героиня, 17-летняя Руби, единственный слышащий член семьи. Она помогает глухим родителям и брату в рыбной ловле.

В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает ее подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.

Актер Трой Коцур из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Он сыграл роль отца главной героини. Также картина получила премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Рекордсменом по числу «Оскаров» стал фильм «Дюна». У картины шесть наград: за лучшие визуальные эффекты, звук, оригинальный саундтрек, монтаж, работу художника-постановщика и лучшую операторскую работу.

Все победители премии «Оскар-2022»

Премии в номинации «Лучшая актриса» и «Лучший актер» получили Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй» и Уилл Смит за фильм «Король Ричард».

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