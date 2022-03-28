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Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Уилл Смит ударил по лицу ведущего Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар» из-за шутки про свою жену.

Крисс Рок, объявляя номинантов на «Лучший документальный фильм», пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит.

Женщина в последнее время страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать.

Уилл Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем вернулся в кресло и что-то сказал в адрес ведущего. В этот момент звук в трансляции прервался, и слова Смита остались неизвестны.

После инцидента Рок произнес: «Это была величайшая ночь в истории телевидения». Затем церемония продолжилась в обычном порядке.

Все победители премии «Оскар»

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год прошла 27 марта. Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». В США кинопремию транслирует телеканал ABC.

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