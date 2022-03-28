Объявлен фильм-победитель народного «Оскара»

Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера получила народный «Оскар», это дополнительная номинация, где лучшую картину выбирали зрители путем голосования в Twitter.
В течение нескольких недель зрители могли голосовать в Twitter за свой любимый фильм. Лидеры народной номинации несколько раз менялись. В их числе были «Человека-паука: Нет пути домой», «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Золушка» с гендерно-нейтральной феей.
В итоге Снайдеру удалось выиграть голосование фанатов с боевиком «Армия мертвецов». На втором месте по числу голосов оказалась «Золушка», на третьем — «Великий». Также в пятерке лидеров — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Тик-так... Бум!».
94-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год прошла 27 марта.
В номинации «Лучший фильм» представлены «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Дюна», «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Власть пса» и «Лакричная пицца».
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