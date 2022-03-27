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Нейросеть научилась озвучивать фотографии

Источник:
Sibnet.ru
349 0

Генеалогический сервис MyHeritage запустил функцию LiveStory, позволяющую оживлять и озвучивать фотографии предков. Он работает с 31 языком, а анимированные с его помощью персонажи реалистично имитируют мимику.

Оживление и озвучка происходят в несколько шагов. Для начала нужно загрузить фото на странице LiveStory, после этого система оптимизирует изображение и автоматически распознает лицо персонажа. Вторым шагом нужно ввести текст для преобразования в речь.

LiveStory поддерживает русский язык, есть два мужских и два женских варианта голоса, а также возможность настройки скорости речи. После ввода текста и выбора диктора нужно нажать кнопку «Создать историю LiveStory» и дождаться изготовление видеофайла.

Нейросеть научили раскрашивать черно-белые фото

Сервисом можно пользоваться бесплатно 14 дней после регистрации. Он поддерживает 31 язык и 140 вариантов озвучки. Разработчики планируют расширить ассортимент голосов в ближайших обновлениях.

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Топ комментариев

лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

kygear

Смешно говорить о геноциде Русских на Донбассе сказал канцлер германии.

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

pepelmetal

Смешно будет когда 300000 нациков отправятся к подземной сотке