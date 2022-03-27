Нейросеть научилась озвучивать фотографии

Генеалогический сервис MyHeritage запустил функцию LiveStory, позволяющую оживлять и озвучивать фотографии предков. Он работает с 31 языком, а анимированные с его помощью персонажи реалистично имитируют мимику.

Оживление и озвучка происходят в несколько шагов. Для начала нужно загрузить фото на странице LiveStory, после этого система оптимизирует изображение и автоматически распознает лицо персонажа. Вторым шагом нужно ввести текст для преобразования в речь.

LiveStory поддерживает русский язык, есть два мужских и два женских варианта голоса, а также возможность настройки скорости речи. После ввода текста и выбора диктора нужно нажать кнопку «Создать историю LiveStory» и дождаться изготовление видеофайла.

Сервисом можно пользоваться бесплатно 14 дней после регистрации. Он поддерживает 31 язык и 140 вариантов озвучки. Разработчики планируют расширить ассортимент голосов в ближайших обновлениях.