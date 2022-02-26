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Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото

Источник:
Sibnet.ru
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Пример колоризации фото в нейросети neural.love
Фото: © neural.love

Бесплатная нейросеть neural.love позволяет раскрасить старые черно-белые фото и значительно повысить их качество. Дополнительно пользователям предоставляется доступ к инструментам масштабирования и оптимизации изображений.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на сайт нейросети и загрузить фото. Все манипуляции с изображением происходят в автоматическом режиме и по завершении предоставляется ссылка на скачивание готового файла.

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Среди возможностей сервиса есть не только инструменты для колоризации старых фото, но и средство улучшения качества изображений. Дополнительно пользователям предоставляется доступ к инструменту оптимизации качества, работающему на основе той же нейросети.

Для пользования сервисом требуется регистрация. Бесплатно можно улучшить только пять фото или видео. Чтобы продолжить работу, необходимо оформить платную подписку или завести новый аккаунт.

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Хайтек #Интернет #Софт #Как сделать
Как сделать
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volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Здается мне в Киеве после сегодняшней ночи не останется ни одного целого ювелирного магазина......

BETEPAH86

Слава Богу!!! Надеюсь навсегда! Хоть на транспидгендов смотреть не будем.

antibacila

А я и так не смотрел, даже когда мы участвовали. Так что не вижу шибко уж важной новости.
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