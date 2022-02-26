Бесплатная нейросеть neural.love позволяет раскрасить старые черно-белые фото и значительно повысить их качество. Дополнительно пользователям предоставляется доступ к инструментам масштабирования и оптимизации изображений.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на сайт нейросети и загрузить фото. Все манипуляции с изображением происходят в автоматическом режиме и по завершении предоставляется ссылка на скачивание готового файла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как увеличить маленькую фотографию

Среди возможностей сервиса есть не только инструменты для колоризации старых фото, но и средство улучшения качества изображений. Дополнительно пользователям предоставляется доступ к инструменту оптимизации качества, работающему на основе той же нейросети.

Для пользования сервисом требуется регистрация. Бесплатно можно улучшить только пять фото или видео. Чтобы продолжить работу, необходимо оформить платную подписку или завести новый аккаунт.