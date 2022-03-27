iPhone 15 выйдет без челки на дисплее

Ожидаемый в 2023 году iPhone 15 не будет иметь челки на дисплее. Благодаря новым технологиям, сенсоры будут спрятаны под экран, что позволит оставить на нем только отверстие для селфи-камеры.

Samsung Display поставит Apple партию дисплеев UPC (Under-Panel Camera), позволяющих спрятать датчики Face ID под экран, сообщает The Elec, со ссылкой на источнике в компании. Данная технология лишает необходимости создавать вырез в экране для сенсоров распознавания лица.

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Инсайдер The Elec сообщил, что дисплеи без выреза появятся только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Базовые модели iPhone 15 и 15 Max, скорее всего, получат предыдущее поколение датчиков Face ID и будут иметь ставший уже привычным вырез вверху экрана.

Аналогичный дисплей использован в Galaxy Z Fold 3, помимо этого, в нем применяются инновационные датчики распознавания лица. В данный момент корейская компания разрабатывает следующее поколение UPC-дисплеев.