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Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Компания Realme официально представила в Китае смартфон Realme GT Neo 3, который стал первым в мире серийным устройством с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт. Аппарат полностью заряжается всего за 15 минут.

Realme HT Neo 3 базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8100, который изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. За обработку изображения отвечает графический процессор Mali-G610 MC6.

Модель имеет основную камеру с оптической стабилизацией — 50-мегапиксельный Sony IMX766. Основной датчик смартфона дополнен 8-мегапиксельным модулем со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным модулем для съемки макро.

Realme GT Neo 3 также получил экран по технологии OLED с разрешением 2414x1080 пикселей с кадровой частотой 120 Гц. Для охлаждения используется испарительная камера. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0 из коробки.

В топовой версии смартфон оснащается быстрой зарядкой мощностью 150 Вт, емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. При этом обычная версия имеет аккумулятор 500 мАч и поддержку зарядки мощностью 80 Вт.

Realme GT Neo 3 с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт будет стоить 410 долларов за младшую версию с 8 ГБ оперативной памяти и емкостью встроенного накопителя 256 ГБ. За версию с 12 ГБ оперативки попросят 440 долларов.

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AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?